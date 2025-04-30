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Дома с бассейном в Петроваце, Черногория

виллы
37
таунхаусы
5
7 объектов найдено
Дом 5 комнат в Петровац, Черногория
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Структура виллы (готовые фасады, черновая отделка): Площадь дома: 230м2 Площадь участка: 400…
$892,585
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла в Режевичи! Современная комфортабельная вилла в окружении лесных деревьев! Площадь до…
$1,07 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Петровац, новый дом с панорамным видом на море. К дому ведёт асфальтированная дорога. Расс…
$322,124
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Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Структура виллы: Площадь дома: 318м2 Площадь участка: 635м2 2 этажа: Кухня-гостиная; 5 спале…
$1,10 млн
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Структура виллы: Площадь дома: 318м2 Площадь участка: 575м2 2 этажа: Кухня-гостиная; 5 спале…
$1,16 млн
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$729,820
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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