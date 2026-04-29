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Жилой комплекс Adria Montenegro

Health trail, Черногория
от
$131,934
;
7
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ID: 38109
ID новостройки на Realting
In CRM: 4
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Адрес
    Health trail

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2021

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой комплекс Adriamontenegro расположен в Херцег-Нови, в зелёной и спокойной части побережья, рядом с рекой и в непосредственной близости к морю. Такое расположение формирует особую атмосферу уединения и комфорта, сочетая природное окружение с удобным доступом к городской инфраструктуре и набережной. Комплекс представляет собой малоэтажную застройку, выполненную в современном средиземноморском стиле. Архитектура проекта ориентирована на комфортное проживание: квартиры имеют хорошую инсоляцию, а территория комплекса продумана для удобства резидентов и повседневной жизни. Для жителей предусмотрена благоустроенная территория с зонами отдыха, бассейнами и озеленением. Пространство комплекса организовано таким образом, чтобы создать комфортную среду как для постоянного проживания, так и для сезонного отдыха, включая зоны для отдыха на открытом воздухе и семейного времяпрепровождения. Adriamontenegro подходит как для жизни, так и для инвестиций благодаря сочетанию локации, инфраструктуры и формата комплекса. Спрос на недвижимость в подобных проектах стабильно сохраняется, что делает приобретение квартиры здесь перспективным решением с точки зрения сохранения капитала и получения дохода от аренды.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.0 – 53.0
Цена за м², USD 2,576 – 3,975
Цена квартиры, USD 136,523 – 170,940

Местонахождение на карте

Health trail, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Adria Montenegro
Health trail, Черногория
от
$131,934
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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