  Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$131,444
;
3
ID: 28639
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Poslovni prostor nalazi se u mirnom okruženju u Momišićima, preko puta Ars Medike. Prostor je u sivoj fazi i pored unutrašnje kvadrature ima na korišćenje i terasu.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Коммерция Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Коммерция Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Спуж, Черногория
от
$7,042
Коммерция Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Коммерция Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Подгорица, Черногория
от
$4,460
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$131,444
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352,083
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancel…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se poslovni prostor Preko Morace!Poslovni je trenutni opremljen kao kafic ali moguce je izdavanje za sve namjene osim restorana!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации