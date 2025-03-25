Апарт-отель

Удобства:

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Расположенный в живописной деревне Селяново, этот новый комплекс гармонично сочетает в себе современный дизайн и средиземноморский шарм. Он предлагает изысканный и уютный отдых для тех, кто ищет непревзойденный роскошный образ жизни. Отель с подземным доступом спроектирован так, чтобы сделать жизнь в стиле «отель как дом» частью вашего образа жизни. Комплекс включает полностью оборудованные апартаменты и пентхаусы. Каждый объект отличается элегантным и современным дизайном, высококачественной отделкой и потрясающим видом на море и окружающие горы. Владельцы могут пользоваться централизованной системой управления недвижимостью и сдачи в аренду, что позволяет им оставлять свою недвижимость в надежных руках на время своего отсутствия. Гости и жители имеют доступ к широкому спектру удобств и услуг мирового класса, что делает его больше, чем просто местом проживания. От бассейна и бара на крыше до изысканного ресторана, спа-центра и тренажерного зала. К услугам гостей кафетерий, детская площадка и ухоженный парк. Главной достопримечательностью являются пляжи: побережье и оживленное Адриатическое шоссе находятся всего в двух шагах от отеля.



Расположение:

Первая линия у моря.

В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 40 минут на автомобиле.



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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!