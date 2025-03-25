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Апарт-отель

Тиват, Черногория
Цена по запросу
;
18
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26755
ID новостройки на Realting
In CRM: 538904
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства:
За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам.
Расположенный в живописной деревне Селяново, этот новый комплекс гармонично сочетает в себе современный дизайн и средиземноморский шарм. Он предлагает изысканный и уютный отдых для тех, кто ищет непревзойденный роскошный образ жизни. Отель с подземным доступом спроектирован так, чтобы сделать жизнь в стиле «отель как дом» частью вашего образа жизни. Комплекс включает полностью оборудованные апартаменты и пентхаусы. Каждый объект отличается элегантным и современным дизайном, высококачественной отделкой и потрясающим видом на море и окружающие горы. Владельцы могут пользоваться централизованной системой управления недвижимостью и сдачи в аренду, что позволяет им оставлять свою недвижимость в надежных руках на время своего отсутствия. Гости и жители имеют доступ к широкому спектру удобств и услуг мирового класса, что делает его больше, чем просто местом проживания. От бассейна и бара на крыше до изысканного ресторана, спа-центра и тренажерного зала. К услугам гостей кафетерий, детская площадка и ухоженный парк. Главной достопримечательностью являются пляжи: побережье и оживленное Адриатическое шоссе находятся всего в двух шагах от отеля. 

Расположение: 

  • Первая линия у моря.
  • В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 40 минут на автомобиле.


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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 39.0 – 47.0
Цена за м², USD 4,080 – 4,131
Цена квартиры, USD 159,065 – 193,636
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 67.0 – 85.0
Цена за м², USD 4,104 – 4,111
Цена квартиры, USD 275,336 – 348,814

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Апарт-отель
Тиват, Черногория
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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