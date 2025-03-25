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Жилой комплекс (новые дома) в районе Дубовица в Будве

Будва, Черногория
от
$155,484
;
16
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27123
ID новостройки на Realting
In CRM: 25918
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Жилые дома в новом жилом комплексе в Будве.

Современный жилой комплекс, расположенный в тихом и экологически чистом районе Будвы — Дубовица. Локация сочетает в себе природное окружение с живописными видами на горы и море и при этом находится всего в нескольких минутах от ТЦ Mega Mall. Район активно развивается, поблизости муниципалитет планирует строительство новой городской больницы.

О проекте:
Комплекс будет построен поэтапно — в три очереди. Первая очередь включает 9 жилых корпусов, в том числе корпуса 3 и 4, в которых представлены квартиры к продаже. Завершение строительства запланировано на июнь 2026 года.
Этажность зданий — 3: жилые этажи и цокольный уровень с подземным паркингом.
Здания строятся с учётом террасного ландшафта, что обеспечивает хорошую инсоляцию и открытые виды.

Преимущества комплекса:
• Просторные квартиры с увеличенной жилой площадью
• Качественные строительные материалы и продуманная архитектура
• Охраняемая закрытая территория и управляющая компания
• Современные лифты и подземный паркинг
• Озеленённая территория с деревьями и цветниками.

В продаже представлены квартиры с одной и двумя спальнями.

Этот проект — отличная возможность приобрести комфортное и качественное жильё в перспективном районе Будвы, подходящее как для жизни, так и для инвестиций.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.6
Цена за м², USD 3,740
Цена квартиры, USD 155,484
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 63.4
Цена за м², USD 3,682
Цена квартиры, USD 233,245

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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Жилой комплекс (новые дома) в районе Дубовица в Будве
Будва, Черногория
от
$155,484
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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