Жилой комплекс (новые дома) в районе Дубовица в Будве

Жилые дома в новом жилом комплексе в Будве.

Современный жилой комплекс, расположенный в тихом и экологически чистом районе Будвы — Дубовица. Локация сочетает в себе природное окружение с живописными видами на горы и море и при этом находится всего в нескольких минутах от ТЦ Mega Mall. Район активно развивается, поблизости муниципалитет планирует строительство новой городской больницы.

О проекте:

Комплекс будет построен поэтапно — в три очереди. Первая очередь включает 9 жилых корпусов, в том числе корпуса 3 и 4, в которых представлены квартиры к продаже. Завершение строительства запланировано на июнь 2026 года.

Этажность зданий — 3: жилые этажи и цокольный уровень с подземным паркингом.

Здания строятся с учётом террасного ландшафта, что обеспечивает хорошую инсоляцию и открытые виды.

Преимущества комплекса:

• Просторные квартиры с увеличенной жилой площадью

• Качественные строительные материалы и продуманная архитектура

• Охраняемая закрытая территория и управляющая компания

• Современные лифты и подземный паркинг

• Озеленённая территория с деревьями и цветниками.

В продаже представлены квартиры с одной и двумя спальнями.

Этот проект — отличная возможность приобрести комфортное и качественное жильё в перспективном районе Будвы, подходящее как для жизни, так и для инвестиций.