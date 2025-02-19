Отель Апартаменты в отеле Radisson Resort Мальдивы

Мальдивы
$249,000
ID: 35112
Дата обновления: 09.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Мальдивы

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отельный комплекс Radisson Resort категории Upscale, расположен на первой линии океана, среди лагун с кристально-чистой водой.

Каждый юнит — видовой, с прямым обзором на океан и закаты.

25 минут на скоростной лодке от международного аэропорта Мале

Leasehold 50 + 49 лет

Характеристика проекта:

• 97 отельных номеров от 34 м²

• 41 наземные виллы с выходом к океану

• 2 конференц-зала и meeting-room — общая площадь 170 м²

• Развлекательная и коммерческая инфраструктура — более 2 000 м²

• Стоимость юнитов отельного блока — от € 249 000

• Стоимость вилл — от € 450 000

Инфраструктура:

Отель объединяет современный стиль и полную курортную инфраструктуру:

• Панорамный ресторан и терраса с видом на океан

• Лобби-бар и коворкинг-зона

• Кинотеатр и media-room

• Бутик и шоурум локальных брендов

• Детская игровая комната

• Фитнес-центр и outdoor-зона для йоги

• SPA-комплекс и терраса релаксации

• Игровая зона и lounge-пространства

• Плавучий ресторан над водой

• Плавучий SPA-комплекс

• Конференц-залы и переговорная комната

Окружение:

Белоснежные пляжи, коралловые лагуны и прозрачная бирюзовая вода. Поблизости — топовые серф-споты, мангровые заросли и зоны для снорклинга и дайвинга. Островная экосистема с морскими черепахами и тропической фауной.

▌ Инвестиционный проект отеля на Мальдивах: подробный разбор Перед вами предложение о вложении в строящийся upscale-отель на Мальдивах под управлением международного lifestyle-бренда. Проект реализуется компанией обладающей значительным (80 лет) опытом в девелопменте.

Вот ключевые аспекты, которые стоит выделить.

▌ 1. Суть предложения - Формат: долевое владение отелем — частные инвесторы могут стать совладельцами объекта. - Сегмент: upscale (средний ценовой сегмент между бюджетным и luxury). - Локация: остров Тулусду, рядом с главным международным аэропортом Мальдив (Велана), что обеспечивает высокую транспортную доступность. - Управление: международный бренд №1 в сегменте lifestyle-отелей, что гарантирует стандарты сервиса и маркетинга.

▌ 2. Почему Мальдивы — перспективный рынок - Туристический рост: за последние 10 лет турпоток ежегодно увеличивался на 7,5%. В 2022 году страна вернулась к доковидным показателям. - Высокий вклад туризма: туризм формирует около 30% ВВП страны. - Премиальная аудитория: большинство гостей — обеспеченные туристы из стран G20, средний чек — $512 в день. - Ограниченность предложения: только 185 из 1190 островов обитаемы, строительство новых отелей строго регулируется, что ограничивает конкуренцию. ▌ 3. Преимущества проекта - Уникальная ниша: на Мальдивах почти нет upscale-отелей, большинство новых объектов — luxury. Это создаёт дефицит предложения для аудитории, готовой платить $200–350 за ночь. - Локация Тулусду: - 30 минут на спидботе от аэропорта (экономия на трансфере до $700 по сравнению с удалёнными атоллами). - Серфинг мирового уровня (Cokes и Chickens — известные споты). - Дайвинг и наблюдение за акулами прямо у отеля. - Обитаемый остров с готовой инфраструктурой (энергосети, вода, жильё для персонала), что снижает операционные расходы на 40%. - Международное управление: сетевой бренд обеспечивает заполняемость на 18–25% выше и средний тариф на 30–40% выше по сравнению с несетевыми отелями.

▌ 4. Экономические показатели - Доходность от аренды: заявлено 12–14% годовых. - Высокая заполняемость: upscale-сегмент лидирует по загрузке (72% против 65% у luxury и 58% у бюджетных отелей). - RevPAR (выручка на номер): на Мальдивах выше, чем на Сейшелах, Канарах и Карибах ($310 против $205, $145 и $230 соответственно).

▌ 5. Инвестиционные гарантии и правовая база - Законодательство: базируется на британской системе, признанной во всём мире. - Защита инвестиций: предусмотрены международные соглашения (например, ICSID), отдельный правовой режим для бизнеса. - Форма владения: инвестор получает долю в объекте недвижимости с leasehold-землёй, договор аренды зарегистрирован и одобрен государством.

▌ 6. Конкурентная среда и крупные игроки - На рынке уже работают Hilton, Marriott, Four Seasons, Aman Resorts и др. - Крупные инвестиции в девелопмент Мальдив осуществляют китайские и арабские компании (более $4,7 млрд только в строительство).

▌ 7. Целевая аудитория и спрос - Более 40% туристов ищут именно upscale-предложения (дневной бюджет $200–350). - Средний срок пребывания — 7,9 ночи (выше, чем в ОАЭ или Турции).

Местонахождение на карте

Мальдивы

«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
