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Дома возле озера в Marupes novads, Латвия

Babites pagasts
55
Marupe
27
Marupes pagasts
24
Salas pagasts
5
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Kagi, Латвия
Дом 3 комнаты
Kagi, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Дом совершенно новый, был завершен в ноябре 2022 года. Полностью меблирована. На втором этаж…
$256,060
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Marupes novads, Латвия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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