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Дома с гаражом в Marupes novads, Латвия

Babites pagasts
55
Marupe
27
Marupes pagasts
24
Salas pagasts
5
2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Новый, просторный двухэтажный частный дом в Салиене. Этот дом отличается высоким качество…
$730,488
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Дом 8 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 8 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 056 м²
Уникальный умный дом на берегу озера от архитектора комплекса The LEGEND Угиса Забэрса! …
$5,66 млн
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Параметры недвижимости в Marupes novads, Латвия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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