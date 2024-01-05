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Дома в Марупский край, Латвия
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40 объектов найдено
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Марупский край, Латвия
5
2
243 м²
1/2
Проект дома тщательно продуман, чтобы вам было комфортно в доме и чтобы современные технолог…
€495,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с газом
Марупский край, Латвия
4
3
209 м²
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ! Сделайте новогодний подарок себе и своим близким! Купите любую из …
€250,000
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Дом 4 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Марупский край, Латвия
6
2
326 м²
Продаётся новый частный дом в центре Марупе по 1000 евро за квадратный метр. - Дом с неза…
€325,150
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Дом 2 спальни с балконом, с интернетом, с подведенным электричеством
Яунмарупе, Латвия
4
2
141 м²
Продаётся дом в посёлке Яунмарупе, по улице Бирзес 9. Дом находится в частном секторе, в…
€245,000
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Марупский край, Латвия
5
3
301 м²
Продаётся обустроенный частный дом в Марупе, на тихой улице Čakaiņū 7. Дом находится в од…
€430,000
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Дом 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
145 м²
2
Приезжайте жить в дом в Марупе по разумной цене! Продается двухквартирный дом в Марупе общей…
€226,000
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Дом 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
125 м²
2
Дом мечты в самом сердце Марупе с собственной огороженной территорией (500 м2) и местом для …
€277,000
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Марупский край, Латвия
4
2
804 м²
Продается половина двухквартирного дома, построенного в 2008 году, в Марупе, по адресу Курма…
€230,000
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Дом 3 спальни с балконом, с подвалом, с интернетом
Марупский край, Латвия
5
2
289 м²
Продается просторный семейный дом с большим участком земли площадью 1790 m2 в тихом и безопа…
€317,000
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Дом 4 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
5
1
234 м²
Продается незаконченное строительство из уникального сруба ели. Технические характерист…
€120,000
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Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Марупский край, Латвия
9
5
477 м²
Продается 2-х этажный дом в Марупе. Планировка: 1 этаж: - 2 гостиные - столовая - с…
€560,000
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Дом 4 спальни с сауной, с подведенным электричеством, с газом
Марупский край, Латвия
5
3
361 м²
Дом с бассейном в самом центре Mārupe. Продуманная планировка не оставит Вас равнодушным.…
€410,000
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Дом 3 спальни
Марупский край, Латвия
5
3
268 м²
Дом в близи леса. Площадь дома - 267,3м2 Площадь земли - 2031м2 Преимущество располо…
€305,000
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Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
4
2
182 м²
В Марупе строится Новый жилой поселок с 15 новыми домами и огороженной территорией. Дом п…
€270,000
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Дом 3 спальни
Марупский край, Латвия
4
2
165 м²
Выберите свой дом в новом поселке частных домов в центральной части Марупе. Специальная цен…
€300,000
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Дом 4 спальни с гаражом, с сауной
Марупский край, Латвия
5
2
212 м²
Для тех, кто хочет уйти от шума и суеты повседневной жизни. Дом расположен в тихом и спокой…
€295,000
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Дом 3 спальни
Марупский край, Латвия
4
2
163 м²
Описание: - Секция таунхауса с отдельным входом и собственным двором, которая предлагается …
€260,000
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Дом 3 спальни
Марупский край, Латвия
4
3
185 м²
Описание: - Наружная часть рядного дома с собственным участком земли, построенная в 2021 го…
€254,000
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Марупский край, Латвия
5
1
140 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€224,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 комнаты с парковкой
Марупский край, Латвия
4
163 м²
1/2
Предлагаем на продажу дом, расположенный в пригороде Риги - поселке с преимущественно частно…
€320,000
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Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Марупский край, Латвия
4
332 м²
2
Объединяя в себе высокий уровень обслуживания и комфорта, изысканную и в то же время ую…
€325,000
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Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Марупский край, Латвия
6
180 м²
1/2
Мы предлагаем уютное и комфортное решение дома танхаусы в закрытом посёлке. Дома спроектиров…
€305,000
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Дом 5 комнат с ванной
Марупский край, Латвия
5
320 м²
Продается современный жилой дом в жилом поселке ";Сели";. В поселке ";Сели"; благоустроена и…
€550,000
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Дом 6 комнат с террасой
Марупский край, Латвия
6
275 м²
2
Продаётся дом в очень хорошем состоянии, в красивом, ексклюзивном, обустроенном, тихом район…
€355,000
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Дом 5 комнат с двором
Марупский край, Латвия
5
265 м²
2
Продается дом 265 м2 с четырьмя спальнями, тремя санузлами, сауной и гостиной, совмещенной с…
€385,000
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Дом 5 комнат с подвалом, с видеонаблюдением, с сауной
Марупский край, Латвия
5
329 м²
3
продает замечательный дом в Марупе — одном из крупнейших сельских населённых пунктов Латвии.…
€555,000
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Дом 8 комнат с сауной
Марупский край, Латвия
8
450 м²
3
два дома, 3-этажный дом и двухэтажный гостевой дом с бассейном и сауной, благоустроенная лан…
€555,000
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Дом 17 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Марупский край, Латвия
17
591 м²
3/3
Продается новый, просторный, светлый, с хорошо продуманной планировкой для комфортной жизни,…
€550,000
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Дом 5 комнат с ванной
Марупский край, Латвия
5
185 м²
2
Современный коттеджный посёлок в Марупе - Воплотите мечту о собственном доме в жизнь! Соврем…
€190,000
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Дом 5 комнат с ванной
Марупский край, Латвия
5
184 м²
2
Современный коттеджный посёлок в Марупе - Воплотите мечту о собственном доме в жизнь! Совр…
€202,000
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Параметры недвижимости в Марупский край, Латвия
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