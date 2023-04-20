Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. la Vila Joiosa Villajoyosa

Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

17 объектов найдено
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 800 м²
€ 1
Два смежных участка в саду Орчета, один площадью 3100 м2, а другой площадью 1680 м2, располо…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 255,000
Великолепная земля для строительства обширных размеров и видами на Средиземное море. Здесь п…
Земельные участки 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 240 м²
€ 262,500
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные.Настоящее пре…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 1,200,000
Предлагаем большой участок с видом на горы под застройку в Вильяхойосе.Участок можно раздели…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 064 м²
€ 1,800,000
Продается земе…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 1,500,000
Прекрасное предложение - выгодная продажа участка для постройки кемпинга в живописном районе…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 2,500,000
Предлагаем земельный участок с видом на море для туристического использования! Здесь можно п…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 1,007,650
Фантастический земельный участок всего в одном километре от Средиземного моря! Расположен на…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 1,744,050
Если вы ищите уединенный рай, то этот вариант земельного участка вас обязательно заинтересуе…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 598,500
Расположен напротив коммерческого здания Леруа Мерлен. Цена за один квадратный метр составля…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 1,586,200
Предлагаем вашему вниманию прекрасный земельный участок! Расположен напротив коммерческого з…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 2,265,200
Специально для вас прекрасный земельный участок! Расположен напротив коммерческого здания Ле…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 1,019,550
Завораживающий участок! Расположен прямо напротив Леруа Мерлен. Цена за один квадратный метр…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 1,148,000
Мы рады предложить вам великолепный земельный участок недалеко от моря! Цена за один квадрат…
Земельные участки 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 252,000
Предлагаем виллу с большим земельным участком в тихом районе, недалеко от центра Вильяхойосы…
Земельные участки 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 200 м²
€ 250,000
Предлагаем земельный участок с удобным расположением, в 1 км от центра города Вильяхойоса, ч…
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 9,500,000
Предлагаем участок земли в Вильяхойосе, расположенный на первой линии моря
Realting.com
Перейти