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Жилой квартал Vieux nord immeuble neuf

Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
;
6
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ID: 38387
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    De Haas, 11 b

О комплексе

Перевод
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Прекрасная новая квартира на продажу в Старом Севере Тель-Авива. Новое здание и квартира никогда не были заселены. 7 этаж на 8 этаже с лифтом. 5 номеров, 2 ванные комнаты, 3 WC 125m2 + 14m2 терраса Сокка (открытая для неба). Открытый вид. Отремонтировано высокое положение. 1 парковочное место. Цена: 9,000,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал Vieux nord immeuble neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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