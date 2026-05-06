  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble proche de la mer

Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble proche de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$3,44 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 38726
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Тель-Авив, Израиль
от
$2,33 млн
Жилой квартал Authentique maison ein kerem
Иерусалим, Израиль
от
$2,26 млн
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Нетания, Израиль
от
$1,01 млн
Жилой квартал Jerusalem au coeur du centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$1,902
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Герцлия, Израиль
от
$2,46 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,44 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Показать все Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$393,600
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tour de luxe neve tzedek
Жилой квартал Tour de luxe neve tzedek
Жилой квартал Tour de luxe neve tzedek
Жилой квартал Tour de luxe neve tzedek
Жилой квартал Tour de luxe neve tzedek
Показать все Жилой квартал Tour de luxe neve tzedek
Жилой квартал Tour de luxe neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$1,90 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Неве-Цедек. Роскошный тур с красивым лобби, 24/7 смотритель, тренажерный зал и бассейн. 3 комнаты, 2 ванные комнаты, терраса 78 м2 + 12 м2. Мамад (безопасный наверху), 1 парковка, 1 подвал. Цена: 5 800 000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации