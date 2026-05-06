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Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$2,15 млн
;
9
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ID: 38391
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

О комплексе

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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в парке Цамеретского района. Роскошный тур с красивым лобби, охраной 24/7, тренажерным залом, бассейном и многим другим! 7 этаж с лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 107 м2 + 18 м2 мирпесета. Открытый вид. 2 парковочных места. 1 большой погреб. Цена: 6 550 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$2,15 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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