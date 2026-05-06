Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces

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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в парке Цамеретского района. Роскошный тур с красивым лобби, охраной 24/7, тренажерным залом, бассейном и многим другим! 7 этаж с лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 107 м2 + 18 м2 мирпесета. Открытый вид. 2 парковочных места. 1 большой погреб. Цена: 6 550 000
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Тель-Авив, Израиль
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