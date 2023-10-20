  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard haatzmaut

Жилой квартал Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard haatzmaut

Бат-Ям, Израиль
от
$1,22 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 32662
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$914,695
Жилой квартал A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Хадера, Израиль
от
$866,711
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Хадера, Израиль
от
$790,237
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$875,708
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$2,46 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard haatzmaut
Бат-Ям, Израиль
от
$1,22 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,46 млн
ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Иерусалим, Израиль
от
$1,42 млн
Это новый проект на Байт Ваган, граничащий с Рамат Шарет. - На новом этапе вы будете наслаждаться отличным расположением в самом центре района, оптимальной топографией и связью между городской средой, зелеными насаждениями, парками поблизости и потрясающим панорамным видом на Иерусалим. Рези…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ашдод, Израиль
от
$674,775
Новая строящаяся программа в «Ашдод Парке», новый микрорайон с более чем 2700 строящимися квартирами и всей необходимой инфраструктурой. Каждая квартира с балконом, парковкой и кондиционером. Возможность оплатить 10% и сбалансировать за 3 месяца до поставки, без индексов или процентов
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации