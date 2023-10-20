  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Neuf vue sur la mer

Жилой квартал Neuf vue sur la mer

Нагария, Израиль
от
$589,380
;
8
Оставить заявку
ID: 33195
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.000 ниш Немедленный ежемесячный доход от подписи Производитель прямых продаж без агентских сборов

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$917,615
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$495,330
Жилой квартал Projet immobilier
Ашкелон, Израиль
от
$909,150
Вы просматриваете
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$589,380
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$3,95 млн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – Получено разрешение на строительство Харав Кук – Тель-Авив Высококлассный бутик-проект расположен в 1 минуте ходьбы от моря, в самом сердце искомого Керема Хайманима. Разрешение предоставлено, скорое снос, поставка оценена в 3,5 года. Новое 6,5-этажное здание (RDC, 5 этажей…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,71 млн
ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Тель-Авив, Израиль
от
$3,73 млн
Продается: Старый Северный Тель-Авив Сверхзаветный адрес в самом сердце древнего Севера, недалеко от Дизенгофа, магазинов, известных школ и удобств. Элегантный и зеленый жилой комплекс, идеально подходит для требовательных семей и инвесторов. Новое строительство с полученной лицензией, рабо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации