  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Бат-Ям, Израиль
от
$1,38 млн
26.08.2025
$1,38 млн
14.07.2025
$1,29 млн
;
2
Оставить заявку
ID: 26918
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
МАГНИФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА БАТ ЯМ. ИДЕАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ Близ ТРАМВЭЙ, ПЛАГ, РЮ БАЛФУР С ВСЕМИ СВОИМИ ТРАДИМИ И РЮ АТСМАУТ

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,26 млн
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,58 млн
Жилой квартал Michkenot ahouma
Иерусалим, Израиль
от
$1,24 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,38 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$1,28 млн
Единственная новая программа, которая не является трюком! Авангардная архитектура для этой резиденции с видом на море в Ашдоде: - только 8 этажей 2 лифта, включая один из шабата - Роскошный входной зал с консьержем - В жилом районе Далет, с видом на виллы и лицом к морю Преимущества: -3 мет…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,42 млн
Новый проект, расположенный в Катамоне, Иерусалим, рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, Canion Hadar, рядом с Emek refaim. 7-этажное здание доступно в марте 2026 года Pinoui /binoui, подпольное отопление, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком Последние квартиры 4p, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$558,000
Лучшая цена для наших клиентов T4 от 1,860,000nis
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации