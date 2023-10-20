Жилой квартал Penthouse incroyable de 5 pieces

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Невероятный пентхаус из 5 штук!
БЖ
В самом центре города, рядом с удобствами, магазинами и франкоязычными сообществами!
Строительство современного и престижного магазина 6 этажей.
✅ Очень приятный пентхаус около 140 м2,
✅ Soccah терраса 110 м2, открытый вид на юго-запад экспозиции,
✅ Очень просторный родительский номер,
✅ 6 этаж, лифт Шаббат,
✅ Кондиционер в каждой комнате,
✅ Дополнительное помещение, которое можно использовать в офисе или кладовке.
✅ 2 крытые парковочные места,
Рядом с центром Лев Хадера и магазины.
В нескольких минутах от сообществ Chevet A’him, Beth’Habad и Kavod Hathora.
Рядом со школами и транспортом.
Авторитетный производитель качества.
Фотографии говорят сами за себя!
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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Доставка за 32 месяца большой Penthouse 5P площадью 135 м2, HSP 2,97 м, мастер-люкс, высококачественная отделка, терраса с потрясающим видом 55 м2. по непревзойденной цене 35 000 шекелей / м2
Агентство Хадасса Такам