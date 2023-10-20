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Жилой квартал Penthouse incroyable de 5 pieces

Хадера, Израиль
от
$1,04 млн
04.05.2025
$1,04 млн
02.04.2025
$1,11 млн
;
10
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ID: 25556
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
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Невероятный пентхаус из 5 штук! БЖ В самом центре города, рядом с удобствами, магазинами и франкоязычными сообществами! Строительство современного и престижного магазина 6 этажей. ✅ Очень приятный пентхаус около 140 м2, ✅ Soccah терраса 110 м2, открытый вид на юго-запад экспозиции, ✅ Очень просторный родительский номер, ✅ 6 этаж, лифт Шаббат, ✅ Кондиционер в каждой комнате, ✅ Дополнительное помещение, которое можно использовать в офисе или кладовке. ✅ 2 крытые парковочные места, Рядом с центром Лев Хадера и магазины. В нескольких минутах от сообществ Chevet A’him, Beth’Habad и Kavod Hathora. Рядом со школами и транспортом. Авторитетный производитель качества. Фотографии говорят сами за себя!

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал Penthouse incroyable de 5 pieces
Хадера, Израиль
от
$1,04 млн
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