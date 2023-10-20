Жилой квартал Penthouse incroyable de 5 pieces

Невероятный пентхаус из 5 штук! БЖ В самом центре города, рядом с удобствами, магазинами и франкоязычными сообществами! Строительство современного и престижного магазина 6 этажей. ✅ Очень приятный пентхаус около 140 м2, ✅ Soccah терраса 110 м2, открытый вид на юго-запад экспозиции, ✅ Очень просторный родительский номер, ✅ 6 этаж, лифт Шаббат, ✅ Кондиционер в каждой комнате, ✅ Дополнительное помещение, которое можно использовать в офисе или кладовке. ✅ 2 крытые парковочные места, Рядом с центром Лев Хадера и магазины. В нескольких минутах от сообществ Chevet A’him, Beth’Habad и Kavod Hathora. Рядом со школами и транспортом. Авторитетный производитель качества. Фотографии говорят сами за себя!