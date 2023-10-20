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Жилой квартал Appartement dexception a rehavia ben maimon

Иерусалим, Израиль
от
$3,09 млн
;
6
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ID: 25577
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Рехавия - престижный район в Иерусалиме, известный своей уникальной архитектурой, тихими улицами и зелеными окрестностями. Улица Бен Маймон, расположенная в самом центре района, считается одной из самых востребованных улиц, с легким доступом к центру города и местным услугам. Предлагаем на продажу роскошную 4-комнатную квартиру площадью 133 квадратных метра, с балконами 16 квадратных метров, с сочкой, на втором этаже современного здания. Квартира особенно яркая, с тремя выставками, и предлагает просторную и яркую гостиную, американскую кухню, три спальни (включая мастер-люкс и гостевую спальню), две ванные комнаты и два туалета. Квартира оснащена интеллектуальной системой домашней автоматизации для независимого контроля жалюзи, кондиционирования воздуха и освещения. Кроме того, в квартире есть два подвальных парковочных места и частный погреб. Центральное расположение квартиры предлагает близость к синагоге Гранде, множество магазинов, кафе и ресторанов, а также общественный транспорт. Квартира доступна для немедленного входа. Для получения более подробной информации и планирования визита, пожалуйста, свяжитесь с нами быстро

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement dexception a rehavia ben maimon
Иерусалим, Израиль
от
$3,09 млн
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