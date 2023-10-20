  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
20.02.2026
$2,12 млн
05.05.2025
$1,90 млн
;
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
1
ID: 25843
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Тель-Авивский округ
  Район
    Tel Aviv Subdistrict
  Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продается - Просторная 3-комнатная квартира Бограшова Расположен в одном из самых востребованных районов Тель-Авива, недалеко от пляжа, кафе, ресторанов, магазинов и транспорта. Бограшовский район предлагает яркую и центральную среду обитания, оставаясь при этом жилой и приятной. Общая площадь поверхности: 93 м2 (87 м2 внутри + 6 м2 терраса) 2 спальни 2 ванные комнаты Большая гостиная и кухня высокого класса Мастер люкс с ванной комнатой Безопасная комната (Мамед) Полностью отремонтирован в 2022 году с очень высоким качеством отделки Твердый деревянный пол, кондиционер Mitsubishi Терраса 6 м2 без vis-à-vis 1-й этаж с лифтом Частная парковка Современное и ухоженное здание (2011) Номер лицензии: 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

