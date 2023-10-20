Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Продается - Просторная 3-комнатная квартира Бограшова
Расположен в одном из самых востребованных районов Тель-Авива, недалеко от пляжа, кафе, ресторанов, магазинов и транспорта. Бограшовский район предлагает яркую и центральную среду обитания, оставаясь при этом жилой и приятной.
Общая площадь поверхности: 93 м2 (87 м2 внутри + 6 м2 терраса)
2 спальни
2 ванные комнаты
Большая гостиная и кухня высокого класса
Мастер люкс с ванной комнатой
Безопасная комната (Мамед)
Полностью отремонтирован в 2022 году с очень высоким качеством отделки
Твердый деревянный пол, кондиционер Mitsubishi
Терраса 6 м2 без vis-à-vis
1-й этаж с лифтом
Частная парковка
Современное и ухоженное здание (2011)
Номер лицензии: 31928721
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно