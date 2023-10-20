  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
20.02.2026
$3,29 млн
07.04.2025
$2,95 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 25683
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается - 3-комнатная квартира с видом на море Tour Frishman Площадь: 91 м2 + Терраса: 12 м2 Пол: 11-й, северо-восточная ориентация (вид на море) Части: • Просторная гостиная • Безопасная комната (Мамед) • Мастер-люкс с ванной комнатой Всего ванных комнат : 2 2 Парковка: Да Подвал: 12 м2 В башне, спортзал, 24/7 охранник, бассейн Цена: 10 500 000 шекелей Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Etage haut avec vue
Ашкелон, Израиль
от
$589,380
Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,724
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Показать все Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Для продажи Откройте для себя эту красивую квартиру в отремонтированном историческом здании, всего в 100 метрах от моря. Характеристики: Площадь: 80 м2 + балкон 5 м2 Пол: 2-й с лифтом • Расположение: 2 спальни, 2 ванные комнаты • Парковка: 2 места Тихая улица рядом с отелем Royal Beach Уника…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации