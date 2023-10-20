Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Продается - 3-комнатная квартира с видом на море Tour Frishman
Площадь: 91 м2 + Терраса: 12 м2
Пол: 11-й, северо-восточная ориентация (вид на море)
Части:
• Просторная гостиная
• Безопасная комната (Мамед)
• Мастер-люкс с ванной комнатой
Всего ванных комнат : 2 2
Парковка: Да
Подвал: 12 м2
В башне, спортзал, 24/7 охранник, бассейн
Цена: 10 500 000 шекелей
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно