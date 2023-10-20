  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem

Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem

Иерусалим, Израиль
от
$4,58 млн
20.02.2026
$4,58 млн
21.05.2025
$4,21 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 26087
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В знаменитом проекте Холиланд. Роскошный пентхаус на продажу, откуда открывается панорамный вид на весь Иерусалим, расположенный на верхнем этаже башни. Эта Пентауза состоит из 4 спален + одна семейная спальня, просторная кухня, с двойной гостиной, которая выходит на террасу 65 м2, очень красивая высота под потолком качество интерьера преимущества. Исключительный продукт.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,88 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Хайфа, Израиль
от
$818,795
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,58 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
Реабилитационный район, центральное расположение. 4 номера 100 квадратных метров, квартира с большим потенциалом, очень просторная, 4 направления, балкон, сукка и парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Показать все Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Дуплексный пентхаус в одном из самых красивых районов Ашкелона. 5 ПК с террасой 46 м 2 2 подвал 2 парковочных места Здание всего 4 этажа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$714,780
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации