Жилой квартал Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or

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БЖ
RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивную 5-комнатную квартиру в новом районе Неве или Акива.
Эта новая солнечная квартира площадью около 110 м2 на 5 этаже на 9, состоит из:
- приятное жилое пространство,
- терраса площадью около 14 м2,
- 4 спальни, включая мастер-люкс и безопасную комнату,
- 2 ванные комнаты,
- 2 парковочных места,
- красивый вестибюль и пространство Gymboree в здании.
Квартира находится всего в нескольких минутах от недавнего парка О'Парк де Ор Акива.
Рядом с автомагистралями 2 и 4, в 10 минутах езды от Хадеры и Кесарии.
Невероятное качество жизни, чтобы жить с семьей!
Доступность 3-6 месяцев.
Беазрат Хашем, Беяхад УБЕСимха Ненацие!
Местонахождение на карте
Ор Акива, Израиль
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Местоположение Иерусалим Центр Город Недавнее здание стоит с красивым вестибюлем и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 6-м этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира обор…