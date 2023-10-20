Жилой квартал Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or

БЖ RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивную 5-комнатную квартиру в новом районе Неве или Акива. Эта новая солнечная квартира площадью около 110 м2 на 5 этаже на 9, состоит из: - приятное жилое пространство, - терраса площадью около 14 м2, - 4 спальни, включая мастер-люкс и безопасную комнату, - 2 ванные комнаты, - 2 парковочных места, - красивый вестибюль и пространство Gymboree в здании. Квартира находится всего в нескольких минутах от недавнего парка О'Парк де Ор Акива. Рядом с автомагистралями 2 и 4, в 10 минутах езды от Хадеры и Кесарии. Невероятное качество жизни, чтобы жить с семьей! Доступность 3-6 месяцев. Беазрат Хашем, Беяхад УБЕСимха Ненацие!