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Жилой квартал Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or

Ор Акива, Израиль
от
$603,935
02.04.2025
$603,935
25.02.2025
$605,655
05.02.2025
$595,765
01.01.2025
$597,915
;
6
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ID: 24004
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Ор Акива

О комплексе

Перевод
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БЖ RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивную 5-комнатную квартиру в новом районе Неве или Акива. Эта новая солнечная квартира площадью около 110 м2 на 5 этаже на 9, состоит из: - приятное жилое пространство, - терраса площадью около 14 м2, - 4 спальни, включая мастер-люкс и безопасную комнату, - 2 ванные комнаты, - 2 парковочных места, - красивый вестибюль и пространство Gymboree в здании. Квартира находится всего в нескольких минутах от недавнего парка О'Парк де Ор Акива. Рядом с автомагистралями 2 и 4, в 10 минутах езды от Хадеры и Кесарии. Невероятное качество жизни, чтобы жить с семьей! Доступность 3-6 месяцев. Беазрат Хашем, Беяхад УБЕСимха Ненацие!

Местонахождение на карте

Ор Акива, Израиль

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Жилой квартал Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or
Ор Акива, Израиль
от
$603,935
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