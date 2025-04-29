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Превосходная недвижимость 7 номеров 270 м2 построена на участке 470 м2
5 спален, включая 2 родительских люкса
Большое жилое пространство с красивой высотой потолка, очень светлое с гостиной, гостиной и роскошной американской кухней.
Блестяще спроектированный дом до мельчайших деталей изве…
БЖ
RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивную 5-комнатную квартиру в новом районе Неве или Акива.
Эта новая солнечная квартира площадью около 110 м2 на 5 этаже на 9, состоит из:
- приятное жилое пространство,
- терраса площадью около 14 м2,
- 4 спальни, включая мастер-люкс и безопасную ком…