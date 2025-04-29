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Продажа новостроек в Оре Акива

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Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel
Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel
Ор Акива, Израиль
от
$1,63 млн
Превосходная недвижимость 7 номеров 270 м2 построена на участке 470 м2 5 спален, включая 2 родительских люкса Большое жилое пространство с красивой высотой потолка, очень светлое с гостиной, гостиной и роскошной американской кухней. Блестяще спроектированный дом до мельчайших деталей изве…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or
Жилой квартал Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or
Ор Акива, Израиль
от
$603,935
БЖ RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивную 5-комнатную квартиру в новом районе Неве или Акива. Эта новая солнечная квартира площадью около 110 м2 на 5 этаже на 9, состоит из: - приятное жилое пространство, - терраса площадью около 14 м2, - 4 спальни, включая мастер-люкс и безопасную ком…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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