Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Раанана, Израиль
от
$4,734
;
5
ID: 34162
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Ахад ха-Ам

О комплексе

Français Français
Дуплексная садовая земля мыслится как дом в городе. Жилое пространство площадью 150 м2 простирается на два уровня, с реальным разделением между жилыми помещениями и ночными помещениями. Гостиная открывается прямо в частный сад площадью 100 м2, что позволяет вам в полной мере наслаждаться природой ежедневно. В собственности есть 2 ванные комнаты и 3 туалета, для жидкой и функциональной организации. Квартира, которая предлагает пространство и сад, с духом дома.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
