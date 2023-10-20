  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Нетания, Израиль
от
$931,095
;
8
Оставить заявку
ID: 34252
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Усишкин, 19

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включает в себя 25 квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус. Наружное природное каменное покрытие Три квартиры на этаже Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с высотой потолка 6 метров и спроектировано архитектором 2 лифта, включая хаббатский Подземное парковочное место Доставка в течение 30 месяцев Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Центральный кондиционер Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Жилой квартал Appartement nahalat benyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Иерусалим, Израиль
от
$36,993
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$931,095
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Показать все Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$768,075
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Показать все Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Рош-Пина, Израиль
от
$7,84 млн
Вилла Tehila - это уникальный и полностью функционирующий бутик-отель Gallic, идеально расположенный в самом сердце исторической деревни Рош-Пина, одного из самых популярных и очаровательных мест на севере Израиля. Недвижимость сочетает в себе интимный и романтический опыт гостеприимства с п…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Жилой квартал Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Жилой квартал Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Жилой квартал Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Жилой квартал Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Жилой квартал Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Жилой квартал Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$3,555
Новый на рынке прокат в востребованном и роскошном проекте «Мигдал Ханешарим», с роскошным подъездом, охранником у входа и подземной парковкой. На 7-м этаже новый офис и высокое положение с общей площадью 162 м2, с двумя выставками. Отсюда открывается зеленый вид на горы Иерусалима. Возможно…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации