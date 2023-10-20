Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включает в себя 25 квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус. Наружное природное каменное покрытие Три квартиры на этаже Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с высотой потолка 6 метров и спроектировано архитектором 2 лифта, включая хаббатский Подземное парковочное место Доставка в течение 30 месяцев Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Центральный кондиционер Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме