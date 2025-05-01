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Дома на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
784
Южная Кута
173
Чангу
111
Убуд
89
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823 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Унгасан, Индонезия
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Вилла 9 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Собственность ОписаниеРасположение: Jalan Raya Bali Cliff, Perum. Ungasan Residence, Br. Din…
$296,343
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Вилла 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
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Вилла 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном. Современная вилла в популярном районе Бингин. На вилле можно с…
$214,327
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Вилла 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
UP UP
Вилла 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Видовая вилла на Бали. Вилла DZEN GREEN FIELDS VILLAS с видом на рисовые поля и Инфинити …
$240,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
UP UP
Таунхаус 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс ANTA OASIS в трех минутах от океана. Прогнозируемая доходность до 1…
$230,000
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DDA Real Estate
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Дом 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
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Дом 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла для инвестиций и проживания. Прогнозируемая доходность: ROI – 15.4%., окупа…
$280,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the heart of Bali’s Pink Zone, this elegant two-bedroom villa offers the perfect …
$235,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Dalung, Индонезия
Вилла
Dalung, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Откройте для себя сущность тропической жизни в этой продуманно отремонтированной вилле с 2 с…
$229,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в оживленной туристической зоне Бингин, эта вилла с одной спальней предлагает …
$220,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Джимбаран, Индонезия
Вилла
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Познакомьтесь с сущностью тропической жизни в этой очаровательной вилле с одной спальней, ра…
$215,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Property Highlight: Leasehold Villa in Touristic Area, Only 5-Minute from Bingin Beach …
$207,167
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. …
$850,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Modern Luxury at an Unbeatable Price: Own This Stunning Leasehold 1-bed Villa in Canggu – Be…
$220,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Experience luxury and convenience in this exquisite leasehold villa located in the peaceful …
$188,691
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Home for Sale: 1-Bedroom Leasehold Villa  in Babakan – Canggu Priced at USD 200,000 L…
$200,000
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Вилла 5 комнат в Kerobokan, Индонезия
Вилла 5 комнат
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 479 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в премиум-виллу на Бали с высоким потенциалом дохода от…
$1,03 млн
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Вилла в Kelating, Индонезия
Вилла
Kelating, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Retreat in Serene Kelating – 2-Bedroom Villa with walking Distance to the Be…
$153,121
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Вилла 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Уникальные виллы PREDMET.BABAKAN в популярном туристическом месте Чангу! Доходность от арен…
$182,850
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DDA Real Estate
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
In Berawa’s bustling center, lies a gem: a chic 3-bedroom villa that’s the epitome of luxury…
$270,000
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Nestled in the serene and picturesque Tumbak Bayuh, this tropical modern 2-bedroom villa off…
$190,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Эксклюзивная вилла с собственным бассейном в топовой локации Букита, Меласти. С этой виллой …
$299,837
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene environment of Lodtunduh, this off-plan villa perfectly combines conte…
$215,691
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
$340,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
🏡 Ультра-роскошная вилла Расположена на скале с прямым видом на Индийский океан   - Т…
$5,76 млн
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Darton Global
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 …
$240,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 59 м²
Комплекс из 10 стильных вилл на Буките сочетает в себе комфорт и природу, создает атмосферу …
$128,502
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Вилла 2 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия…
$280,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 236 м²
Ультрасовременный комплекс в центре традиционного Убуда, занимающий территорию площадью 3 ге…
$478,787
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Nestled in the peaceful village of Tumbak Bayuh, just a short drive from the vibrant Canggu …
$215,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
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Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новый инвестиционный проект в модном районе Улувату на Бали. Рентабельность инвестиций 14–1…
$555,000
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Типы недвижимости на Малых Зондских островах

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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