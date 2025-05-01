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Квартиры на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
397
Чангу
72
Южная Кута
65
Убуд
29
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398 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
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Квартира 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - …
$140,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$195,000
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ERA INVEST GROUP
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$220,000
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ERA INVEST GROUP
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$240,000
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ERA INVEST GROUP
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Квартира в Чангу, Индонезия
UP UP
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 44 м²
Общая площадь комплекса составляет 1900 м2, который включает в себя здание апартаментов на 1…
$123,742
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Студия в Табанан, Индонезия
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Студия
Табанан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
BIOM – инновационный жилой комплекс в сердце Нуану!Вид на океан или сады!Полная отделка под …
$140,000
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DDA Real Estate
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Квартира в Sanur, Индонезия
Квартира
Sanur, Индонезия
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Видовая квартира 101 м2, 3 этаж в самом роскошном королевском отеле на Бали. Первая линия о…
$460,000
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Частный продавец
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Квартира 1 спальня в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 спальня
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Единственный комплекс апартаментов на первой береговой линии  Бали, с возможностью приобрете…
$250,000
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Квартира 1 спальня в Pererenan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Pererenan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия …
$179,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Дизайнерские видовые апартаменты в самом сердце Чангу. 5 минут на байке до пляжа Берава, 6 м…
$267,706
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Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
$265,000
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 34 м²
Уникальный комплекс апартаментов расположен в самом центре культурной и природной столицы Ба…
$96,435
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Квартира 1 комната в Sanur, Индонезия
Квартира 1 комната
Sanur, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Восхитительный проект в самом ценном месте на Бали - Санур. Проект от известного застройщика…
$400,000
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ERA INVEST GROUP
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Студия 1 комната в Чангу, Индонезия
Студия 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с мебелью премиального качества на Бали. Рассрочка на 9 месяц. Первоначальный…
$120,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
ЛОКАЦИЯ  SECRETS – В САМОМ СЕРДЦЕ ЧАНГУ   Более 50 популярных кафе и ресторанов ряд…
$259,000
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Квартира 1 спальня в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 спальня
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цен…
$126,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
?Современный комплекс премиум апартаментов в в 200м от пляжа Бату Белиг  В комплексе буде…
$180,000
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Квартира 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
Апартаменты с видом на джунгли и водопад. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью…
$79,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Стартовала продажа нового комплекса от надежного застройщика с 10-летним опытом и проверенно…
$114,900
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Студия 1 спальня в Чангу, Индонезия
Студия 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и…
$145,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в прекрасном Убуде. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% …
$67,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
Идеальные апартаменты в лучшем районе. Идеально для жизни и инвестиций. Доступна рассрочк…
$105,000
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Квартира в Tegalinggah, Индонезия
Квартира
Tegalinggah, Индонезия
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$146,338
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 32 м²
Погрузитесь в атмосферу одного из самых популярных прибрежных районов Бали — Берава. Лучшие …
$163,124
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Квартира 1 спальня в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 спальня
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Апартаменты  46.8 кв м Вид на джунгли Эко интерьер
$130,572
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Квартира 1 спальня в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 спальня
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Единственный комплекс апартаментов премиум-класса на первой линии океана, в котором можно п…
$249,362
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/3
Идеальный комплекс в сердце живописного района Бадунг.Уникальная возможность для инвестиций,…
$84,280
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на берегу океана. Готовые апартаменты с лучшей локацией и развитой инфраструк…
$463,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 35 м²
Расположенный на живописном клифе комплекс предлагает уникальное пространство, сочетающее в …
$94,235
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 50 м²
Эксклюзивный комплекс из 27 апартаментов, расположенный в сердце джунглей Убуда на Бали. Эт…
$82,812
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Типы недвижимости на Малых Зондских островах

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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