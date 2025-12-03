Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на горы в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Chalkida
52
Eretria Municipality
33
South Pilio Municipality
30
Eretria Municipal Unit
27
100 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$417,475
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$643,742
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 комната в Лутра Гиалтрон, Греция
Коттедж 1 комната
Лутра Гиалтрон, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажный недостроенный коттедж в городке Ялтра на острове Эвия. …
$357,105
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Магула, Греция
Вилла 8 комнат
Магула, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,61 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$544,255
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$184,312
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 7 комнат в Ахладиас, Греция
Вилла 7 комнат
Ахладиас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
$2,34 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 комната в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 комната
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$362,837
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$298,462
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в Makrakomi Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Makrakomi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
$140,453
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$409,654
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Аэтос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Аэтос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пяты…
$357,105
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 1 комната в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,80 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
$196,634
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Теологос, Греция
Вилла 5 комнат
Теологос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$912,944
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в South Pilio Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных …
$304,315
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Милина, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$444,767
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в Милина, Греция
Коттедж 3 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$140,453
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$175,566
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,87 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 13 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,76 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$321,394
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Втор…
$356,984
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 4 комнаты в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$526,698
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 7 комнат в Паралия Агия Аннас, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Агия Аннас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$541,417
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 11 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 11 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$936,353
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 9 комнат в Рапсани, Греция
Коттедж 9 комнат
Рапсани, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$269,201
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Belokomiti, Греция
Вилла 5 комнат
Belokomiti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$409,654
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 комнаты в Makrakomi Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Makrakomi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$152,157
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

