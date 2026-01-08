Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipla unit of Milies
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipla unit of Milies, Греция

виллы
7
коттеджи
3
15 объектов найдено
Дом 3 спальни в Визица, Греция
Дом 3 спальни
Визица, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Визица, Греция
Коттедж 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$374,541
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$994,875
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Вилла 1 комната в Визица, Греция
Вилла 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$7,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 3 спальни в Визица, Греция
Дом 3 спальни
Визица, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
«Ручная вилла» в традиционной деревне Вызица, Пелион.Каменный отдельно стоящий дом особой ар…
$727,052
Оставить заявку
Вилла в Визица, Греция
Вилла
Визица, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$375,184
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Пинакатес, Греция
Вилла
Пинакатес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$996,582
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Визица, Греция
Дом 3 спальни
Визица, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
«Ручная вилла» в традиционной деревне Вызица, Пелион.Каменный отдельно стоящий дом особой ар…
$726,175
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Милиес, Греция
Дом 3 спальни
Милиес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Фантастическая возможность приобрести эту фантастическую отдельно стоящую виллу, расположенн…
$931,064
Оставить заявку
Moya7yaMoya7ya
Вилла в Визица, Греция
Вилла
Визица, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$186,442
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Визица, Греция
Коттедж 3 комнаты
Визица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$187,271
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Милиес, Греция
Вилла
Милиес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
$386,908
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Милиес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Милиес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
$386,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 3 спальни в Милиес, Греция
Дом 3 спальни
Милиес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Фантастическая возможность приобрести эту фантастическую отдельно стоящую виллу, расположенн…
$931,064
Оставить заявку
Вилла в Визица, Греция
Вилла
Визица, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$7,03 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Municipla unit of Milies, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти