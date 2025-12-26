Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Pteleos
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipal Unit of Pteleos, Греция

4 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Ахиллио, Греция
Вилла 8 комнат
Ахиллио, Греция
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вели…
$2,46 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 4 спальни в Almyros Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Almyros Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Идеально расположенная пляжная вилла / дом в приморской Магнитии с потрясающим видом на Эгей…
$469,066
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Almyros Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Almyros Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Идеально расположенная пляжная вилла / дом в приморской Магнитии с потрясающим видом на Эгей…
$468,500
Оставить заявку
AtlantaAtlanta
Вилла в Ахиллио, Греция
Вилла
Ахиллио, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вели…
$2,46 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Pteleos, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти