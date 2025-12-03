Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалия и Центральная Греция
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Chalkida
52
Eretria Municipality
33
South Pilio Municipality
30
Eretria Municipal Unit
27
35 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$643,742
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 7 комнат в Ахладиас, Греция
Вилла 7 комнат
Ахладиас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
$2,34 млн
Оставить заявку


Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 1 комната в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,80 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Теологос, Греция
Вилла 5 комнат
Теологос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$912,944



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла 13 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,76 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 11 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 11 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$936,353



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$351,132



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AuraAura
Вилла 5 комнат в Платанья, Греция
Вилла 5 комнат
Платанья, Греция
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$3,10 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 9 комнат в Municipality of Tanagra, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$807,604



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$4,10 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 1 комната в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. У объекта есть солнечные батареи д…
$795,900



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 9 комнат в Municipality of Tanagra, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 532 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 532 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 кладов…
$771,807



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Подвал состоит из одной спаль…
$1,24 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
Число комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$419,018



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 10 комнат в Delphi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,81 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Хировриси, Греция
Вилла 8 комнат
Хировриси, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 585 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,84 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$801,752



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 6 комнат в Eretria Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У …
$887,002



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 17 комнат в Платанистос, Греция
Вилла 17 комнат
Платанистос, Греция
Число комнат 17
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 6 спа…
$3,16 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 9 комнат в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,52 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$994,875



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,08 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостиной…
$2,11 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 493 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$1,35 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Аливерион, Греция
Коттедж 6 комнат
Аливерион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$614,481



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Неротривия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неротривия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 3 спальных…
$599,014



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 1 комната в Магула, Греция
Вилла 1 комната
Магула, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
$1,38 млн



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 1 комната в Макриррахи, Греция
Вилла 1 комната
Макриррахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
$737,378



Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

