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Виллы с бассейном в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
31
Никити
5
Toroni Municipal Unit
11
Неос-Мармарас
4
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4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Торони, Греция
Вилла 7 комнат
Торони, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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