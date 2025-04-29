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Виллы с видом на море в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
31
Никити
5
Toroni Municipal Unit
11
Неос-Мармарас
4
Вилла Удалить
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14 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Торони, Греция
Вилла 8 комнат
Торони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,57 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$735,175
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 19 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 19 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 19
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$4,17 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$2,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$861,072
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 14 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
-Роскошная вилла 400 кв.м у моря с собственной береговой линией на полуострове Халкидики с к…
$3,80 млн
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Sideris Real Estate
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Вилла 7 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 7 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
$678,433
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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