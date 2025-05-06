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Коттеджи с бассейном в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Kifisia
12
Municipality of Penteli
5
Municipality of Marousi
6
Ekali Municipal Unit
4
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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
$1,92 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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