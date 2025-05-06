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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Kifisia
12
Municipality of Penteli
5
Municipality of Marousi
6
Ekali Municipal Unit
4
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7 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,15 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$631,465
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж -1
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 540 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кухн…
$1,11 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
$1,92 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$396,622
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 176 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$521,872
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Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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