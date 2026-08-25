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Коттеджи в периферийной единице Северные Афины, Греция

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Municipal Unit of Neo Psychiko
8
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10 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$3,37 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Lykovrysi borders with Pefki detached house 120sq.m. on a plot of 380sq.m. raised ground flo…
$442 839
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$826 496
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$413 248
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Nea Penteli maisonette of 210 sq.m. 3 levels (raised semi-basement - above. ground floor & 1…
$413 705
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$767 461
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$938 663
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 6
Площадь 176 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 176 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$590 354
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Коттедж в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 215 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$763 628
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Коттедж в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 320 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. …
$2,60 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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