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Коттеджи в периферийная единица Северные Афины, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 7 спален с видом на горы в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 540 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кухн…
€1,10 млн
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€1,10 млн
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Kifisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 313 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€640,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€795,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€700,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
€3,19 млн
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
€3,19 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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