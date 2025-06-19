Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Северные Афины
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Kifisia
10
Municipality of Penteli
5
Municipality of Marousi
5
Ekali Municipal Unit
4
Показать больше
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 13 комнат в Municipality of Chalandri, Греция
Коттедж 13 комнат
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 13
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 550 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 7 спальных ко…
$1,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти