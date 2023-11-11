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Квартиры в периферийная единица Центральные Афины, Греция

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1 011 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
€70,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Property Code: HPS4315 - Apartment FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis for €608.754 . T…
€608,754
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€165,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€260,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Ano Glyfada south of Athens, apartment of 90 sq.m. 3rd floor corner airy and bright, in very…
€455,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Two-bedroom apartment for sale in Kypseli area in central Athens. Fully renovated, located i…
€185,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€1,80 млн
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€2,00 млн
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Property Code: HPS4297 - Apartment FOR SALE in Kalithea Centre for €202.000 . This 60 sq. m.…
€202,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Property Code: HPS4298 - Apartment FOR SALE in Kalithea Centre for €242.000 . This 69 sq. m.…
€242,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS4300 - Apartment FOR SALE in Melissia Orio Vrilission for €720.000 . This …
€720,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS4303 - Apartment FOR SALE in Melissia Orio Vrilission for €590.000 . This …
€590,000
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€1,20 млн
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€160,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 59 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€175,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Modern apartment with specifications. At an affordable price with all the amenities and extr…
€380,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Modern apartment with specifications. At an affordable price with all the amenities and extr…
€490,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Modern apartment with specifications. At an affordable price with all the amenities and extr…
€300,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Modern apartment with specifications. At an affordable price with all the amenities and extr…
€270,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€2,00 млн
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€1,80 млн
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Афины, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Продается однокомнатная квартира в центре Афин в районе Платия Америкис. Полностью меблирова…
€120,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Продается однокомнатная квартира в центре Афин в районе Кипсели. Кыпсели - один из централь…
€140,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
Продается однокомнатная квартира в центре Афин в районе Сеполия. Сеполия - микрорайон Афин,…
€100,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5
Однокомнатная квартира в центре Афин в районе Омонойя. Ориентация: Фронт  Расстояние от аэ…
€155,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Афины, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3
Двухкомнатная квартира на продажу в центре Афин в районе площади Виктории. Площадь Виктории…
€135,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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