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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Центральные Афины, Греция

Афины
525
Municipality of Athens
523
Municipality of Ilioupoli
13
Municipality of Zografos
11
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28 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$406,885
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$372,009
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 44 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$348,759
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$220,880
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 10
Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция Предлагаются…
$462,349
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$488,262
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
$308,070
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$441,761
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Квартира 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 186 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,57 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$406,885
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$348,759
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 80 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый этаж…
$269,707
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Квартира 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 190 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$2,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$209,255
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$267,382
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$395,260
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 36 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$162,754
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$534,763
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$575,452
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 71 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$383,634
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Квартира 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 216 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$430,136
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$354,571
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Квартира 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$418,510
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Квартира 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$1,63 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$308,070
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на девятом этаже и состо…
$348,759
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$348,759
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Типы недвижимости в периферийной единице Центральные Афины

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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