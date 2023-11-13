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Квартиры-студии в периферийная единица Центральные Афины, Греция

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12 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Афины, Греция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2
€85,000
Студия 1 спальня рядом с метро в Афины, Греция
Студия 1 спальня рядом с метро
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
For Sale -- Residential Small Studio  -- Athens Center: Athens - Kypseli 32 Sq.m., 1 Bedroom…
€30,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Афины, Греция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€125,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Афины, Греция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€139,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Афины, Греция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€111,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Афины, Греция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€125,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Афины, Греция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€175,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Афины, Греция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€192,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Афины, Греция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€205,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
For Sale -- Residential Studio  -- Athens North: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Bedrooms,…
€105,000
Студия 1 спальня с Spalni в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Студия 1 спальня с Spalni
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Код недвижимости: 1334 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, рядом со студией общей площадью 20 кв.м, на 5 …
€29,000
Студия 1 комната с Spalni в Афины, Греция
Студия 1 комната с Spalni
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6
Apartment for sale in Center, Neos Kosmos of Athens - Center for 120.000€ (Listing No GK002)…
€120,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

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