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Квартиры с бассейном в периферийной единице Центральные Афины, Греция

Афины
525
Municipality of Athens
523
Municipality of Ilioupoli
13
Municipality of Zografos
11
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1 объект найдено
Квартира 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 216 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$430,136
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Центральные Афины

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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