Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Polygyros Municipality
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Polygyros Municipality, Греция

Galatista
3
Ормилия
3
Коттедж Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Вавдос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Вавдос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$250,498
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 10 комнат в Gerakine, Греция
Коттедж 10 комнат
Gerakine, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Metamorphose, Греция
Коттедж 9 комнат
Metamorphose, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$502,897
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Gerakine, Греция
Коттедж 5 комнат
Gerakine, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$224,277
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 14 комнат в Полигирос, Греция
Коттедж 14 комнат
Полигирос, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$1,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Ормилия, Греция
Коттедж 1 комната
Ормилия, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Ормилия, Греция
Коттедж 9 комнат
Ормилия, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$678,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Тахиархис, Греция
Коттедж 5 комнат
Тахиархис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$260,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Каливес Полигроу, Греция
Коттедж 7 комнат
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$406,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Псакоудия, Греция
Коттедж 8 комнат
Псакоудия, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$396,622
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Псакоудия, Греция
Коттедж 1 комната
Псакоудия, Греция
Число комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 360 кв.м., расположенный в поселке Псакудья, Ситония, Халкидики…
$894,040
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Gerakine, Греция
Коттедж 4 комнаты
Gerakine, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$419,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти