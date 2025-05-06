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Коттеджи с видом на горы в Polygyros Municipality, Греция

Galatista
3
Ормилия
3
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18 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 6 комнат
Kiourktsoglou, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$480,546
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Коттедж 4 комнаты в Вавдос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Вавдос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$250,498
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Коттедж 7 комнат в Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 7 комнат
Kiourktsoglou, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$375,748
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Коттедж 10 комнат в Gerakine, Греция
Коттедж 10 комнат
Gerakine, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Коттедж 9 комнат в Metamorphose, Греция
Коттедж 9 комнат
Metamorphose, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$502,897
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Коттедж 2 комнаты в Палайокастро, Греция
Коттедж 2 комнаты
Палайокастро, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 139 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$194,477
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Коттедж 7 комнат в Ормилия, Греция
Коттедж 7 комнат
Ормилия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$244,377
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Коттедж 7 комнат в Галаринос, Греция
Коттедж 7 комнат
Галаринос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 6 клад…
$391,142
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Коттедж 5 комнат в Галаринос, Греция
Коттедж 5 комнат
Галаринос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$344,435
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Коттедж 14 комнат в Полигирос, Греция
Коттедж 14 комнат
Полигирос, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$1,57 млн
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Коттедж 3 комнаты в Палайокастро, Греция
Коттедж 3 комнаты
Палайокастро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$178,709
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Коттедж 9 комнат в Ормилия, Греция
Коттедж 9 комнат
Ормилия, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$678,433
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Коттедж 5 комнат в Тахиархис, Греция
Коттедж 5 комнат
Тахиархис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$260,936
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Коттедж 7 комнат в Галаринос, Греция
Коттедж 7 комнат
Галаринос, Греция
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывает…
$279,387
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Коттедж 8 комнат в Псакоудия, Греция
Коттедж 8 комнат
Псакоудия, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$396,622
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Коттедж 5 комнат в Galatista, Греция
Коттедж 5 комнат
Galatista, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
$141,916
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Коттедж 5 комнат в Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 5 комнат
Kiourktsoglou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 4 спальных ко…
$357,616
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Коттедж 4 комнаты в Gerakine, Греция
Коттедж 4 комнаты
Gerakine, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$419,496
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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