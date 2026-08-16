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Таунхаусы в периферийной единице Пиерия, Греция

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Катерини
13
Dion Olympos Municipality
8
Peristasi
4
Литохоро
4
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23 объекта найдено
Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Площадь 413 м²
Продается таунхаус площадью 413 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$330,598
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$377,827
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Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$236,142
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$265,221
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Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Площадь 210 м²
ВНИМАНИЕ СКИДКА!! Продается таунхаус в стадии строительства в Олимпийской Ривьере. Регион …
$129,878
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Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$295,177
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Неа Агатоуполи, Греция
Таунхаус
Неа Агатоуполи, Греция
Площадь 112 м²
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$170,485
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$338,475
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Таунхаус в Moschopotamos, Греция
Таунхаус
Moschopotamos, Греция
Площадь 140 м²
Продается двухуровневый таунхаус 140 кв.м, который расположился на расстоянии 1 км от живопи…
$165,299
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Таунхаус в Кондариотисса, Греция
Таунхаус
Кондариотисса, Греция
Количество спален 7
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$115,709
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Продается таунхаус площадью 232 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$206,624
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Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Количество спален 4
Площадь 166 м²
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$324,695
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Таунхаус в Скотина, Греция
Таунхаус
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$135,781
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$236,142
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Площадь 280 м²
Продается таунхаус площадью 280 кв.м недалеко от центра столицы Пиерии г.Катерини. Таунхаус …
$531,319
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 5
Площадь 188 м²
Продается таунхаус площадью 188 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$198,359
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Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается таунхаус площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$330,598
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Таунхаус в Kallithea, Греция
Таунхаус
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$324,695
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Таунхаус в Скотина, Греция
Таунхаус
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$109,806
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 181 м²
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$230,238
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Таунхаус в Сфендами, Греция
Таунхаус
Сфендами, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$200,720
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Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Площадь 157 м²
Продается таунхаус площадью 157 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$187,552
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Таунхаус в Кондариотисса, Греция
Таунхаус
Кондариотисса, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$283,370
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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