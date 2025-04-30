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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Пиерия, Греция

Катерини
25
Dion Olympos Municipality
13
Лептокарья
5
Peristase
5
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24 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Катерини, Греция
Таунхаус 5 комнат
Катерини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$329,677
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Таунхаус 4 комнаты в Peristase, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$223,410
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Таунхаус 1 комната в Kallithea, Греция
Таунхаус 1 комната
Kallithea, Греция
Число комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$100,579
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Таунхаус 4 комнаты в Сфендами, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сфендами, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$177,436
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Таунхаус 6 комнат в Peristase, Греция
Таунхаус 6 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
$271,373
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Таунхаус 3 комнаты в Коринос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Коринос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$335,265
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Таунхаус 6 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$195,571
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Таунхаус 4 комнаты в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$231,905
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Таунхаус 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$120,030
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Таунхаус 3 комнаты в Неос Пантелеймонас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$97,068
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Таунхаус 7 комнат в Ganochora, Греция
Таунхаус 7 комнат
Ganochora, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$93,937
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Таунхаус 7 комнат в Neokaisareia, Греция
Таунхаус 7 комнат
Neokaisareia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$102,287
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Таунхаус 5 комнат в Peristase, Греция
Таунхаус 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$307,326
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Таунхаус 5 комнат в Паралиа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$91,639
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Таунхаус 6 комнат в Лептокарья, Греция
Таунхаус 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$357,119
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Таунхаус 6 комнат в Скотина, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$250,498
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Таунхаус 4 комнаты в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 232 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$195,571
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Таунхаус 3 комнаты в Скотина, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Скотина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$128,518
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Таунхаус 12 комнат в Сфендами, Греция
Таунхаус 12 комнат
Сфендами, Греция
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$307,655
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Таунхаус 3 комнаты в Палайос Пантелеймонас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Палайос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$344,435
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Таунхаус 7 комнат в Лептокарья, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$350,616
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Таунхаус 5 комнат в Коринос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$260,936
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Таунхаус 3 комнаты в Литохоро, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$146,124
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Таунхаус 3 комнаты в Plaka Litochorou, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$111,755
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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