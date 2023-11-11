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Греция
Коммерческая
периферийная единица Пиерия
Гостиницы, отели
Отели в периферийная единица Пиерия, Греция
Катерини
38
Коринос
9
Kallithea
6
Муниципалитет Диу - Олимп
4
Отель
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101 объект найдено
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Отель 4 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
4
300 м²
Продается здание площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. здание расположен на 3уровнях. Пе…
€750,000
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Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
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Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
18
600 м²
4
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
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Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
€900,000
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Отель с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
€1,000,000
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Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
€320,000
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Отель с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
Продается гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница располага…
€680,000
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Отель
периферия Центральная Македония, Греция
420 м²
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
€630,000
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Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 220 м²
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей и владеет п…
€1,000,000
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Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехзвездочная гостиница владеет площадью…
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
730 м²
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
€1,35 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
€700,000
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Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
Продается гостиница площадью 650 кв.м., в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница с…
€850,000
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Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 603 м²
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
€1,000,000
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
Продается пятиэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница расположена в курор…
€550,000
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
Продается гостиница площадью 900 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится на …
€360,000
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
430 м²
Продается гостиница общей площадью 350 кв.м. в популярном курортном поселке Олимпийской Ривь…
€700,000
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
950 м²
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей …
€800,000
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
Продается гостиница площадью 900 кв.м. в популярном курорте Пиерии. Гостиница имеет угловое …
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 300 м²
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Пятиэтажная гостиница располаг…
€2,10 млн
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Отель с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
1 286 м²
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
€1,95 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
€1,000,000
Рекомендовать
Отель с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
2 000 м²
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
Продается гостиница площадью 650 кв.м. в ценре популярного туристического поселка. Гостиница…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
€1,000,000
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Отель с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
€800,000
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Отель с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
Продается гостиница площадью 850 кв.м. в популярном курортном поселке Пиреии. Гостиница сост…
€950,000
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Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
€650,000
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Отель с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
750 м²
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
€1,60 млн
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Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
455 м²
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
€1,000,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Пиерия
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