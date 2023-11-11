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Отели в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
38
Коринос
9
Kallithea
6
Муниципалитет Диу - Олимп
4
Отель В архив
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101 объект найдено
Отель 4 спальни с парковкой, с видом на море в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 4 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается здание площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. здание расположен на 3уровнях. Пе…
€750,000
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 600 м²
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Коринос, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 500 м²
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
€900,000
Отель с видом на море в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 565 м²
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
€1,000,000
Отель с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 585 м²
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
€320,000
Отель с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница располага…
€680,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 420 м²
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
€630,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 220 м²
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей и владеет п…
€1,000,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 600 м²
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехзвездочная гостиница владеет площадью…
€1,10 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 730 м²
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
€1,35 млн
Отель с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 600 м²
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
€700,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 650 м²
Продается гостиница площадью 650 кв.м., в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница с…
€850,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 603 м²
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
€1,000,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 500 м²
Продается пятиэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница расположена в курор…
€550,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 900 м²
Продается гостиница площадью 900 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится на …
€360,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 430 м²
Продается гостиница общей площадью 350 кв.м. в популярном курортном поселке Олимпийской Ривь…
€700,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 950 м²
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей …
€800,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 900 м²
Продается гостиница площадью 900 кв.м. в популярном курорте Пиерии. Гостиница имеет угловое …
€1,50 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 300 м²
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Пятиэтажная гостиница располаг…
€2,10 млн
Отель с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 286 м²
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
€1,95 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 700 м²
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
€1,000,000
Отель с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 2 000 м²
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
€1,50 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 650 м²
Продается гостиница площадью 650 кв.м. в ценре популярного туристического поселка. Гостиница…
€1,20 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
€1,000,000
Отель с парковкой, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 500 м²
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
€800,000
Отель с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 850 м²
Продается гостиница площадью 850 кв.м. в популярном курортном поселке Пиреии. Гостиница сост…
€950,000
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 580 м²
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
€650,000
Отель с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 750 м²
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
€1,60 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 455 м²
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
€1,000,000

Типы недвижимости в периферийная единица Пиерия

коммерческая недвижимость
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