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Отели в периферийной единице Пиерия, Греция

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Dion Olympos Municipality
6
Катерини
5
Pydna Kolindros Municipality
4
Коринос
3
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15 объектов найдено
Отель 1 100 м² в Platamonas, Греция
Отель 1 100 м²
Platamonas, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
$3,07 млн
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Отель 1 100 м² в Platamonas, Греция
Отель 1 100 м²
Platamonas, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
Цена по запросу
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Отель 820 м² в Скотина, Греция
Отель 820 м²
Скотина, Греция
Площадь 820 м²
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
$1,51 млн
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Отель 1 603 м² в Макригиалос, Греция
Отель 1 603 м²
Макригиалос, Греция
Площадь 1 603 м²
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
$1,18 млн
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Grekodom Development
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Отель 2 694 м² в Олимпиаки Акти, Греция
Отель 2 694 м²
Олимпиаки Акти, Греция
Площадь 2 694 м²
Количество этажей 4
Продаётся: 4-звёздочный отель & SPA – исключительная инвестиционная возможность на Олимпийск…
$6,34 млн
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Отель 648 м² в Макригиалос, Греция
Отель 648 м²
Макригиалос, Греция
Площадь 648 м²
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
$826,496
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TekceTekce
Отель 500 м² в Коринос, Греция
Отель 500 м²
Коринос, Греция
Площадь 500 м²
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
$944,567
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Grekodom Development
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Отель 750 м² в Moschopotamos, Греция
Отель 750 м²
Moschopotamos, Греция
Площадь 750 м²
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
$1,89 млн
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Отель 580 м² в Коринос, Греция
Отель 580 м²
Коринос, Греция
Площадь 580 м²
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
$767,461
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Отель 1 600 м² в Неос Пантелеймонас, Греция
Отель 1 600 м²
Неос Пантелеймонас, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель 1.600 кв.м. на участке площадью 6.500 кв.м., в Северной части Греции. Зда…
$236,142
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Отель 700 м² в Коринос, Греция
Отель 700 м²
Коринос, Греция
Площадь 700 м²
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
$767,461
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Отель 10 496 м² в Неи Пори/Неи Порои, Греция
Отель 10 496 м²
Неи Пори/Неи Порои, Греция
Количество спален 191
Площадь 10 496 м²
Код собственности: HPS5395 - Отель для продажи в Ист-Олимпос-Платамонас за €25.000.000. Этот…
$28,77 млн
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Отель 600 м² в Макригиалос, Греция
Отель 600 м²
Макригиалос, Греция
Площадь 600 м²
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехзвездочная гостиница владеет площадью…
$1,30 млн
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Отель 790 м² в Макригиалос, Греция
Отель 790 м²
Макригиалос, Греция
Площадь 790 м²
Продается гостиница с высоким инвестиционным потенциалом в Макриялосе (Pieria, Greece) Пре…
$1,08 млн
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Отель 900 м² в Скотина, Греция
Отель 900 м²
Скотина, Греция
Площадь 900 м²
Продается традиционный отель в регионе Пиерии расположенный на высоте 900 метров в горах миф…
$1,53 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Пиерия

коммерческая недвижимость
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