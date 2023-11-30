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Отели в Лептокарья, Греция

коммерческая недвижимость
31
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14 объектов найдено
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Количество этажей 5
Продается отель площадью 800 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,70 млн
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Grekodom Development
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Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 36
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
€3,50 млн
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Grekodom Development
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Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 50
Площадь 1 630 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
€2,20 млн
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Grekodom Development
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Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 23
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
€800,000
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Grekodom Development
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Отель 41 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 41 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 41
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 1650 кв.м в регионе Пиерия. Трехэтажная гостиница вмещает 41 но…
€2,20 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 920 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница общей площадью 1920 кв.м. на окраине курортного городка популярного свои…
€700,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 286 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
€1,95 млн
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Отель 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Пятиэтажная гостиница располаг…
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 900 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится на …
€360,000
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Grekodom Development
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Отель 16 комнат с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 16 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Площадь 730 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
€1,35 млн
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Отель 25 комнат с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 25 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 25
Площадь 1 220 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей и владеет п…
€1,000,000
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Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
€900,000
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Grekodom Development
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Отель 19 комнат с видом на море, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 19 комнат с видом на море, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 19
Площадь 565 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Отель 25 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 25 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 25
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
€450,000
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