Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. периферийная единица Пиерия

Коммерческая недвижимость в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
113
Коринос
19
Kallithea
16
Муниципалитет Диу - Олимп
11
Peristasi
7
Карица
5
248 объектов найдено
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Площадь 600 м²
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€450,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы, …
€85,000
Отель 4 спальни с парковкой, с видом на море в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 4 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается здание площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. здание расположен на 3уровнях. Пе…
€750,000
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 600 м²
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 200 м²
Продается бизнес в регионе Олимпийской Ривьеры. Биснес состоит из 2 этажей и располагает 2 к…
€300,000
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Коринос, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 400 м²
Продается бизнес площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, на горы
€550,000
Коммерческая с видом на море в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 100 м²
Продается бизнес площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. …
€373,000
Коммерческая с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 470 м²
Предлагается 50% коммерческого сдания расположенного у центральной трассы ведущей к популярн…
€430,000
Коммерческая с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 141 м²
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
€1,20 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 500 м²
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
€900,000
Отель с видом на море в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 565 м²
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
€1,000,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 426 м²
Продается бизнес площадью 426 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью.…
€430,000
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 195 м²
Продается торговое помещение в туристической зоне Олимпийской Ривьеры. Помещение владеет угл…
€300,000
Коммерческая с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 390 м²
Продается бизнес, 3 идентичных коттеджа в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажные коттеджи …
€450,000
Отель с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 585 м²
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
€320,000
Отель с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница располага…
€680,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 530 м²
Продается здание в городе Катерини. Обьект состоит из коммерческого помещения занимающего по…
€400,000
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 400 м²
Продается бизнес кафе-бар расположенный в центре курортного поселка Олимпийской Ривьеры. Пер…
€650,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 420 м²
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
€630,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 500 м²
Продается четырехэтажное здание общей площадью 450 кв.м в городе Катерини. На цокольном этаж…
€650,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 480 м²
Продается коммерческое здание состоящее из трех этажей с общей площадью постройки 480 кв.м..…
€330,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 220 м²
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей и владеет п…
€1,000,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 600 м²
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехзвездочная гостиница владеет площадью…
€1,10 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 960 м²
Продается коммерческое здание в пригородном районе г. Катерини. Здание состоит из 4 этажей и…
€430,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 700 м²
Продается коммерческое здание общей площадью 700 кв.м. Обьект состоит из 5 автономных магази…
€380,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 180 м²
Продается готовый бизнес кафе-бар, в туристическом предгорном городке региона Олимпийской Ри…
€350,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 730 м²
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
€1,35 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 450 м²
Продается двухэтажное коммерческое помещение общей площадью 450 кв.м в городе Катерини. Поме…
€450,000
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается бизнес состоящий из 7 независимых коттеджа находящихся на стадии стротельства. Кот…
€550,000

Типы недвижимости в периферийная единица Пиерия

отели
Realting.com
Перейти