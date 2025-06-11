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Отели в Паралиа, Греция

коммерческая недвижимость
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10 объектов найдено
Отель 430 м² в Паралиа, Греция
Отель 430 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью 350 кв.м. в популярном курортном поселке Олимпийской Ривь…
$799,477
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Отель 650 м² в Паралиа, Греция
Отель 650 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 17
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 650 кв.м., в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница с…
$1,03 млн
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Отель 834 м² в Паралиа, Греция
Отель 834 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 16
Площадь 834 м²
Количество этажей 3
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
$1,37 млн
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Отель 585 м² в Паралиа, Греция
Отель 585 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 20
Площадь 585 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
$399,739
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Отель 600 м² в Паралиа, Греция
Отель 600 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
$1,54 млн
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Отель 729 м² в Паралиа, Греция
Отель 729 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 20
Площадь 729 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 729 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
$913,688
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Отель 820 м² в Паралиа, Греция
Отель 820 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 28
Площадь 820 м²
Количество этажей 5
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
$1,71 млн
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Отель 480 м² в Паралиа, Греция
Отель 480 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 15
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
$1,82 млн
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Отель 760 м² в Паралиа, Греция
Отель 760 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 29
Площадь 760 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница площадью 760 кв.м в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
$1,48 млн
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Отель 770 м² в Паралиа, Греция
Отель 770 м²
Паралиа, Греция
Число комнат 25
Площадь 770 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
$1,14 млн
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