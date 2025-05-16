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Дома с террасой в Pallini Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
1 линия моря, мезонета 📍Халкидики, Кассандра 🇬🇷 Площадь: 85 м² Комнаты: 3 Спален: 2 Ванн…
$349,731
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Агентство
Stegi Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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